В Fiat Chrysler возложили ответственность за смерть Ельчина на него самого

Дилерский центр Fiat Chrystler в Испании признал, что американский актер Антон Ельчин, задавленный собственным автомобилем, погиб по своей вине, сообщает TMZ.

Такое заявление сделал центр, расположенный в испанской Валенсии, в ответ на иск родителей актера. Дилер утверждает, что к смерти Ельчина привело неправильное управление или повреждение автомобиля Jeep Grand Cherokee. Кроме того, по мнению экспертов, владелец автомобиля, возможно, внес изменения в заводские настройки внедорожника, что привело к сбою в работе.

Кроме того, дилер обратил внимание на тот факт, что родители Ельчина не оставили машину в том виде, в каком она была во время аварии, что затруднило расследование произошедшего. С учетом этих обстоятельств, центр просит суд освободить Fiat Chrystler от судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что уведомление об отзыве автомобиля Jeep Grand Cherokee пришло по адресу актера Антона Ельчина через неделю после его гибели. Как рассказал журналистам адвокат семьи Ельчина Гэри Дордик, «кампания по отзыву была слишком мала, и ее провели слишком поздно». Речь шла об отзыве производителем Fiat Chrysler в апреле 2016 года более 800 тысяч автомобилей из-за многочисленных жалоб на коробку передач.

В свою очередь, эксперты предположили в качестве причины смерти актера тот факт, что он перепутал нейтральную и стояночную передачу. В итоге припаркованный возле дома автомобиль покатился с уклона и придавил Ельчина к металлической решетке.