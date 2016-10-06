Евро обновил годовой минимум

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже обновил минимум текущего года. По состоянию на 19:41 мск 6 октября курс европейской валюты достигал 69,325 рубля.

Предыдущий антирекорд составлял 69,4 рубля.

Доллар при этом торгуется по 62,1575 рубля.

Снижение валютных котировок фиксируется на фоне повышения цен на нефть. На Лондонской бирже ICE декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 52,47 доллара за баррель. Нефть WTI с поставкой в ноябре стоит 50,32 доллара.