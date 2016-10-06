ЕГЭ убрали из критериев рейтинга лучших российских школ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец представила ежегодный рейтинг лучших школ России сразу в пяти направлениях: топ-25 и топ-500 федеральных школ, топ-200 сельских школ, топ-200 частных школ по итогам всероссийских олимпиад, рейтинг по десяти предметным направлениям подготовки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева отметила, что при составлении рейтингов не учитывались показатели Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Вместо него, как и в 2015 году, учитывались результаты выпускников девятых классов на итоговом экзамене (ОГЭ). «Это позволило увеличить охват учеников с 700 тысяч до 1 млн»,— рассказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

Топ-25 школ возглавляет Президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге, второе место занимает Республиканский центр для одаренных детей в Саранске, на третьей строке — московская школа №1329.

В топ-500 школ вошли учреждения 72 регионов России вместо прежних 81. Однако, учитывая все пять направлений, в сумме представлены 82 региона РФ.

Среди сельских школ попали в рейтинг сразу 44 школы Краснодарского края.

Ольга Васильева подчеркнула, что все школы-победители испытали «глубокое моральное удовлетворение». Ожидаются поощрения части лидеров списка.