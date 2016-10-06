Россияне в сентябре увеличили расходы впервые за три года

Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал данные о реальных («очищенных» от инфляции) расходах россиян за сентябрь 2016 года, согласно которым наблюдается рост показателя впервые с 2013 года.

По итогам сентября граждане РФ увеличили общие расходы сразу на 4,8%, что перекрывает месячную инфляцию, рассчитанную Росстатом (0,2%). В годовом выражении рост равен 6,3% при накопленной инфляции 6,4%. Наибольшее оживление зафиксировано в центральном районе страны.

Вместе с тем, реальные расходы россиян в сентябре полностью совпали с аналогичным показателем сентября 2014-2015 годов. «То есть, несмотря на положительную динамику, по "чистым" объемам расходов текущий год по-прежнему отстает от трех предыдущих и особенно от 2013 года», — сообщили аналитики.

«Ромир» отмечает, что с июля по август расходы населения снизились на 2%, при этом в годовом выражении выросли на 0,7%. Таким образом, реальные расходы граждан на тот период оказались ниже уровня 2012 года.