06 октября 2016, 21:01
Суд Чада оштрафовал ExxonMobil на 74 млрд долларов
Суд Чада наложил на ExxonMobil Corp. Рекордный штраф в размере пятикратного ВВП страны – 74 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
Суд счел справедливыми претензии к компании министерства финансов Чада, которое обвинило ExxonMobil в неуплате налогов.
Помимо штрафа суд потребовал от компании возместить 819 млн долларов роялти.
ExxonMobil – оператор нефтепровода, по которому нефть из Чада доставляется в Камерун на экспортный терминал.
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