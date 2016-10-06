Суд Чада оштрафовал ExxonMobil на 74 млрд долларов

Суд Чада наложил на ExxonMobil Corp. Рекордный штраф в размере пятикратного ВВП страны – 74 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Суд счел справедливыми претензии к компании министерства финансов Чада, которое обвинило ExxonMobil в неуплате налогов.

Помимо штрафа суд потребовал от компании возместить 819 млн долларов роялти.

ExxonMobil – оператор нефтепровода, по которому нефть из Чада доставляется в Камерун на экспортный терминал.