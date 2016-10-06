Дворкович предложил Путину «отпустить» цены на дешевые лекарства

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович обратился к президенту Владимиру Путину с письмом о необходимости отказаться от государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) стоимостью до 50 рублей, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении текст письма.

Его подлинность подтвердила представитель Дворковича Алия Самигуллина. Известно, что письмо было отправлено Путину в начале сентября. Речь в нем идет о наиболее дешевых и необходимых населению лекарственных препаратах — воде для инъекций, глицине, аспирине, ибупрофене, панкреатине, аскорбиновой кислоте и других.

Все они в случае отмены государственного регулирования цен неизбежно подорожают, причем новый порядок ценообразования предположительно вступит в силу до 1 января 2017 года.

Источник РБК в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) утверждает, что ответственность за разработку соответствующего постановления возложена на Минпромторг. Если оно будет принято, то фармацевтические компании-производители недорогих лекарств смогут назначать на них цены без согласования с Минздравом и антимонопольщиками.

При этом в письме Дворковича говорится, что производителей подобного рода лекарств требуется поддерживать государственными субсидиями, а для этого необходимо разработать механизм предоставления им госпомощи.