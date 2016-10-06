Минобороны предложило удешевить похороны президентов и премьер-министров

Министерство обороны России разработало законопроект, в котором прописываются затраты на ритуальные услуги для глав государств и высокопоставленных государственных деятелей. Об этом пишет «Газета.ру».

Согласно подготовленному документу погребение гроба с телом президента предполагает расходование средств до 706 тысяч рублей (вместо прежних 1,18 млн рублей). При этом, погребение урны с прахом в землю обойдется не более чем в 653 тысячи рублей, а урны с прахом в нишу колумбария — до 592 тысяч рублей.

На надгробия президентов планируется тратить до 3,927 млн рублей.

Расходы на погребение премьера или министров составят до 483 тысяч (при захоронении гроба с телом в землю), урны с прахом в землю — до 429 тысяч рублей, урны с прахом в нишу колумбария — до 369 тысяч рублей. Стоимость надгробий не будет превышать 3,575 млн рублей.

На таком же уровне Минобороны РФ предусматривает затраты при похоронах председателей палат Федерального собрания, маршалов, генералов армии и адмиралов флота, и граждан, награжденных орденом Святого апостола Андрея Первозванного или орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

При этом, ведомство считает, что в бюджет на эти цели достаточно закладывать сумму, необходимую на погребение 10-15 человек.

В документе также прописаны расходы на похороны прочих важных лиц государства.

Издание отмечает, что весной 2016 года Минобороны уже делала расчеты затрат на захоронения первых лиц страны, однако проект не прошел согласования с другими ведомствами. В новом варианте расчеты необходимых сумм сократились в среднем на 47%.