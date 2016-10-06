ВКС доставили 80 тонн гуманитарой помощи из Армении в Сирию

ВКС России доставили в Сирию вторую партию гуманитарной помощи из Армении, сообщает РИА Новости.

Самолет Ил-76 российских ВКС с грузом гуманитарной помощи в минувшую среду взлетел с аэродрома «Эребуни» в Ереване. Его провожали замглавы администрации президента Армении Вардан Макарян и посол России в Армении Иван Волынкин.

Власти Армении передали арабской республике консервы, овощи, муку, сахар, а также предметы первой необходимости — всего больше 40 тонн. В составе гуманитарных конвоев в ближайшее время они будут распределены российскими военными в населенных пунктах Сирии, наиболее пострадавшие от военных действий.

Ранее президент Армении Серж Саргсян ранее отправить в Сирию два самолета с гуманитарной помощью. Первая партия груза весом в 40 тонн была отправлена с помощью ВКС России в Сирию в ночь на 4 октября.

Армянонаселенные районы Алеппо часто подвергаются обстрелам. По последним данным, в результате обострения ситуации в Сирии в августе-сентябре погибли 8 и были ранены 11 армян.