МВФ предсказал рост ВВП России по покупательной способности

Международный валютный фонд (МВФ) предрек рост российского ВВП при пересчете по паритету покупательной способности (ППС) на 0,54% (до 3,74 млрд долларов), несмотря на общее снижение ВВП России в 2016 году. Обновленные прогнозы МВФ представил на своем официальном сайте.

По более ранним подсчетам МВФ ожидал снижение показателя ВВП по ППС второй год подряд (с 3,72 до 3,68 трлн долларов). По обновленным данным можно сказать, что МВФ повысил оценку ВВП России по ППС на 1,6%.

Напомним, в середине июля 2016 года ВФ улучшил прогноз спада российского ВВП по итогам текущего года. На 2017 год прогнозировался выход экономики России из рецессии. В сентябре аналитики МВФ отметили, что экономика РФ достигла своего дна и начала движение в направлении роста.

Ранее экс-глава Минфина Алексей Кудрин заверил, что период рецессии заканчивается и в 2017 году ожидается рост экономики РФ на 0,5-0,8%.