Суд обязал СБУ расследовать поджог здания канала «Интер» как теракт

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело по статье «теракт» по факту поджога в одном из зданий телеканала «Интер». Об этом пишет «Украинская правда».

«Суд обязал СБУ открыть уголовное производство по заявлению "Интера", которое поступило в СБУ 12 сентября. В решении также говорится, что телеканал обращался в СБУ с заявлением об открытии уголовного производства по статье 258 Уголовного кодекса (теракт). Представитель СБУ в суд не явился», — сообщает издание со ссылкой на судебное определение.

Напомним, 4 сентября в одном из зданий «Интера» вспыхнул пожар. В тот же день митингующие поджигали шины и покрышки, бросая их в сторону здания. Участники акции требовали увольнения руководителя отдела информационной политики канала Игоря Шувалова, а также отказа от трансляции «антиукраинских новостей».

Представители телеканала заявили, что об умышленном поджоге. При этом, мМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил возможность самоподжога в здании телеканала. Глава МВД подчеркнул, что владельцев «Интера» он считает «врагами украинского общества».