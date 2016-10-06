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06 октября 2016, 10:22
Арсен Аваков «Интер» Киев пожар

Суд обязал СБУ расследовать поджог здания канала «Интер» как теракт

Пожар на телеканале "Интер"
Пожар на телеканале "Интер"

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело по статье «теракт» по факту поджога в одном из зданий телеканала «Интер». Об этом пишет «Украинская правда». 

«Суд обязал СБУ открыть уголовное производство по заявлению "Интера", которое поступило в СБУ 12 сентября. В решении также говорится, что телеканал обращался в СБУ с заявлением об открытии уголовного производства по статье 258 Уголовного кодекса (теракт). Представитель СБУ в суд не явился», — сообщает издание со ссылкой на судебное определение. 

Напомним, 4 сентября в одном из зданий «Интера» вспыхнул пожар. В тот же день митингующие поджигали шины и покрышки, бросая их в сторону здания. Участники акции требовали увольнения руководителя отдела информационной политики канала Игоря Шувалова, а также отказа от трансляции «антиукраинских новостей». 

Представители телеканала заявили, что об умышленном поджоге. При этом, мМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил возможность самоподжога в здании телеканала. Глава МВД подчеркнул, что владельцев «Интера» он считает «врагами украинского общества».

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