Глава судейского департамента РФС Валентин Иванов подал в отставку

Руководитель Департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов покидает свой пост, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Иванов подал заявление об уходе, которое было удовлетворено руководством РФС. Причины его ухода неизвестны.

Напомним, 2 октября петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче девятого тура российской премьер-лиги со счетом 4:2. Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов после матча заявил, что это было самое неквалифицированное судейство, которое ему доводилось увидеть. Судья Сергей Иванов не удалил футболиста питерской команды Доменико Кришито за нарушение правил, а в ответной атаке «Зенита» назначил пенальти в ворота «Спартака».

Валентин Иванов признал ошибку арбитра. Судейско-инспекторский комитет РФС рассмотрел работу арбитров в первых девяти турах РФПЛ и ФНЛ, главный арбитр матча Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку.