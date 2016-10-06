Читатели «Полит.ру» отказались поздравлять Кадырова с днем рождения

5 октября главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполнилось 40 лет. Юбилей совпал с днем инаугурации переизбранного руководителя региона, а также празднованием Дня Грозного и Дня чеченской молодежи.

В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, поздравили бы они Рамзана Кадырова с днем рождения, если бы представилась такая возможность. Более половины респондентов ответили отрицательно.

Итоги опроса:

Нет – 56,8%

Мы не представлены – 28,4%

Да – 8,6%

После последнего ММА-шоу в Грозном уже и не знаю – 6,2%.