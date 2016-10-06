06 октября 2016, 16:52
Читатели «Полит.ру» отказались поздравлять Кадырова с днем рождения
5 октября главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову исполнилось 40 лет. Юбилей совпал с днем инаугурации переизбранного руководителя региона, а также празднованием Дня Грозного и Дня чеченской молодежи.
В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, поздравили бы они Рамзана Кадырова с днем рождения, если бы представилась такая возможность. Более половины респондентов ответили отрицательно.
Итоги опроса:
Нет – 56,8%
Мы не представлены – 28,4%
Да – 8,6%
После последнего ММА-шоу в Грозном уже и не знаю – 6,2%.
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