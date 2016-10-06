Чеченский омбудсмен не выявил нарушений в детских боях в Грозном

Уполномоченный по правам детей в Чечне Хамзат Хирахматов проверил прошедший в Грозном турнир по смешанным единоборствам среди детей до 12 лет, не выявив при этом никаких нарушений прав ребенка, сообщает «Газета.ру».

«Я с утра как раз на выезде, сейчас нахожусь в спортивной школе республики. Во-первых, люди защищают права ребенка — это хорошо, но с другой стороны я сегодня подготовил справку. В ней сказано, что не выявлено никаких нарушений прав ребенка. У них нет никаких травм — ни психологических, ни физических. Наоборот, это (мероприятие) было демонстративного характера, чтобы продемонстрировать этот вид спорта подрастающему поколению», — сказал Хирахматов. Так же он отметил, что жалоб и заявлений от родителей не поступало.

Ранее чемпион мира по боям без правил Федор Емельяненко заявил, что, согласно правилам ММА, дети могут принимать участие в боях после достижения 12 лет и исключительно в соответствующей экипировке. На боях в Грозном оба эти условия выполнены не были.

«Было бы хорошо, если бы они использовали соответствующую спортивную (экипировку): шлем и все такое. И мы в свою очередь порекомендовали, чтобы в следующий раз они все это использовали», — признал уполномоченный по правам детей Чечни.

6 октября детский омбудсмен Анна Кузнецова поручила Хирахматову проверить прошедшие бои на факт нарушений прав детей, на которых сын Кадырова отправил в нокаут своего соперника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что случившееся служит поводом для проверки соответствующих надзорных органов.

5 октября стало известно, что трое сыновей главы Чеченской республики в день его рождения победили в боях на турнире по смешанным единоборствам Гран-при WFCA «Ахмат».