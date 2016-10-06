В Киеве переименовали Московскую площадь

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование Московской площади в Демеевскую, сообщается на официальном сайте мэрии Киева.

Кроме того, улица Патриса Лумумбы переименована в улицу Иоанна Павла II, а проспект Воссоединения – в проспект Соборности.

Как отмечается в сообщении, переименование «будет способствовать демократизации украинского общества».

Напомним, в рамках политики декоммунизации на Украине переименовывают не только улицы, но и города и другие топонимы. Наиболее громким стало переименование Днепропетровска в Днепр, а Московского проспект в Киеве – в проспект Степана Бандеры.