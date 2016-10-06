Рефери на детских боях в Грозном назвал нокаут ребенка розыгрышем

Президент федерации ММА Краснодарского края Агоп Топчян, который судил турнир по смешанным единоборствам Гран-при WFCA «Ахмат», назвал нокаут одного из участников детских показательных боев розыгрышем. Об этом пишет ТАСС.

«Для вас это был нокаут, для меня это был розыгрыш. Ребенка отвели, пришли врачи, но помощь ему не оказывали. Это было не падение от удара, как могло показаться со стороны. Во второй встрече случился запрещенный удар в партере в голову, и судьи сразу среагировали на него, а в третьем поединке дети немного заигрались и переборщили, я остановил их и предупредил», — пояснил Топчян.

Напомним, 5 октября в Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам. В боях участвовали дети, в том числе трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова. В интернете появилось видео, на котором сын Кадырова Ахмад отправил в нокаут соперника, что вызвало волну осуждения.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поручила чеченскому коллеге проверить прошедшие бои на факт нарушений прав детей. Омбудсмен Чечни Хамзат Хирахматов пришел к выводу о правомерности мероприятия.

При этом чемпион мира по боям без правил Федор Емельяненко заявил, что согласно правилам ММА дети могут принимать участие в боях с 12 лет и исключительно в соответствующей экипировке.

Агоп Топчян подчеркнул, что «если бы речь шла о детских соревнованиях, то они должны были быть утверждены в Министерстве спорта Чечни. А так как во вторник (5 октября) были только показательные выступления, поэтому их участники вышли без амуниции».