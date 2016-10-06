Омбудсмен Кузнецова проверит детские бои в Чечне

Детский омбудсмен Анна Кузнецова начала проверку в связи с проведением детского турнира по смешанным единоборствам в Грозном и обратилась с запросом к уполномоченному по правам ребенка в Чечне. Об этом пишет Meduza.

«Возможно, бои и показательные, но удары дети наносили друг другу настоящие, на них не было необходимых средств защиты. Важно детально разобраться в случившемся и выяснить, насколько проведение подобных боев — системное явление и как оно отражается на здоровье детей», — заявила Кузнецова.

5 октября сообщалось, что трое сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова в день его рождения победили в боях на турнире по смешанным единоборствам Гран-при WFCA «Ахмат».

Президент российского Союза по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко заявил, что детский турнир проходил без правил и представлял опасность для участников. Заместитель министра спорта РФ Павел Колобков заявил, что ведомство намерено разобраться в ситуации.

«Дети до 12 лет действительно не имеют права выходить на ринг. Мы сейчас запросим полную информацию по тому, кто участвовал в этом турнире. Мы будем разбираться с этим вопросом», — пообещал Колобков.