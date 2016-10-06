Лужков наладит выпуск в России «социальных» бри и моцареллы

Компания бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в середине декабря выпустит на российский рынок сыры сортов бри и моцарелла собственного производства, сообщает RT со ссылкой на экс-градоначальника столицы.

По словам Юрия Лужкова, со дня на день из Нидерландов в Россию ожидается поступление оборудования для изготовления сыров. Точную стоимость установок по производству сыров экс-градоначальник назвать отказался, отметив лишь, что они обошлись ему в десятки тысяч долларов.

Лужков уточнил, что производить сыр будут на конном заводе «Веедерн» в Калининградской области, которым он владеет вместе со своей супругой Еленой Батуриной. Это предприятие уже известно производством гречки. Бри и моцарелла будут продаваться в России под маркой «Медовые лужки». По словам Лужкова, цены на сыр будут социальными.

В будущем также экс-градоначальник также планирует открыть производство сыра марки пармезан, но в продажу он поступит не скоро, поскольку этот сыр вызревает от года до двух.

22 сентября президент Владимир Путин наградил бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. «Я думаю, есть повод [для награды] — все-таки 80 лет, а все остальное — по совокупности», — передает слова Лужкова агентство РИА Новости.