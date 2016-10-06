Мадуро рассказал о скорой встрече с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своем намерении в ближайшее время провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Очень скоро я встречусь с президентом Владимиром Путиным, чтобы конкретизировать соглашения по всем направлениям — военному, финансовому, экономическому, сельскохозяйственному, торговому», — сказал Николас Мадуро 5 октября на встрече с производителями штата Португеса.

Венесуэльский президент уточнил, что по итогам встречи может быть сделано, среди прочих, заявление по решениям недавней неформальной встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Алжире, на которой обсуждались меры по стабилизации нефтяного рынка и контролю за ценами на «черное золото».

28 сентября страны-члены ОПЕК достигли в Алжире соглашения по ограничению добычи нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей. Картель заявил о намерении обратиться к другим странам-экспортерам нефти с предложением присоединиться к соглашению. Окончательное предложение в ноябре представит специально созданный координационный комитет.

Николас Мадуро и Владимир Путин в последний раз встречались в сентябре 2015 года в Пекине. Тогда лидеры также обсуждали ситуацию на нефтяном рынке и меры по стабилизации цен на нефть. В ноябре того же года главы двух стран провели телефонный разговор.