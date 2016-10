Ураган «Мэтью» унес жизни 27 человек

Число жертв урагана «Мэтью», пронесшегося над югом Гаити, достигло 27 человек, сообщает AFP со ссылкой на правительственные источники.

Большинство погибших были погребены обломками зданий, подмытых потоками воды.

4 октября скорость ветра при урагане достигла 230 км в час, к настоящему времени она снизилась до 60 км в час. Однако продолжаются дожди, спасательные службы предупреждают, что возможны еще жертвы.

Эвакуированы около 800 человек, 18 тысяч нашли приют у друзей или родственников. Центр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что ураган повредил около 200 домов, и отрезал от цивилизации 31 город. Красный сигнал тревоги объявлен в 19 провинциях, в том числе, вдоль гаитянской границы.

В настоящее время ураган движется в сторону Багамских островов и восточного побережья Флориды.

