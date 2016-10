Число жертв урагана «Мэтью» достигло 102 человек

Жертвами урагана «Мэтью» стали по меньшей мере 102 человека, сообщает Reuters.

Большинство жертв погибли под поваленными деревьями на Гаити. Ураган называют сильнейшим в регионе за последние десять лет.

Ожидается, что к ночи 7 октября «Мэтью» достигнет США. В четырех штатах объявлен режим чрезвычайного положения.

Incredible amount of ocean heat content in the path of #Matthew. Combined with low shear, potential for re-strengthening to Cat 5 is there. pic.twitter.com/hCyrp53J1V