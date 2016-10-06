Мединский подчеркнул свою позицию в статье о 28 панфиловцах

Министр культуры РФ Владимир Мединский опубликовал в «Российской газете» статью о 28 памфиловцах. В ней он отстаивал правдивость легендарной истории.

Мединский привел данные газеты «Красная звезда», первой написавшей о памфиловцах.

«Осенью-зимой 41-го советским фронтовым корреспондентам приходилось работать не в модных опенспейсах с чашечкой капучино и интернетом, а в гуще кровавого месива, когда судьба страны висела на волоске. Они передавали в редакцию не академические исследования, а оперативные материалы, основанные на данных, известных им к моменту сдачи номера в печать», – подчеркнул Мединский.

Глава Минкульта упомянул расследование Главной военной прокуратуры СССР, признавшей легенду о памфиловцах вымыслом, но отметил, что она «стала во время войны мощным мобилизационным фактором, а позже и ярким символом массового героизма советского солдата».

Мединский заявил, что отрицающие правдивость истории люди хотят поставить под сомнение не столько пропагандистские усилия СССР, сколько «весь смысл жертвенной борьбы советского народа за свою Родину».

Напомним, 4 октября министр культуры назвал «мразями кончеными» тех, кто сомневается в истинности истории о подвиге 28 памфиловцев. Он заявил, что даже если она была действительно выдумана, это «святая легенда, к которой нельзя прикасаться».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оправдал жесткое выражение, которое позволил себе высказать министр культуры России Владимир Мединский, тем, что оно было сказано в защиту исторического факта.