Медведев поблагодарил Кадырова за динамичное развитие региона

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поздравил чеченского лидера Рамзана Кадырова с вступлением в должность после переизбрания на новый срок и 40-летним юбилеем, передает ТАСС.

Текст поздравления от премьер-министра РФ заявитал на церемонии инаугурации главы Чечни вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин.

В поздравлении Кадыров назван «эффективным руководителем, умеющим добиваться поставленной цели, заслужить уважение коллег и земляков». Медведев отметил, что благодаря президенту Чечни «регион динамично развивается».

Кроме того, в поздравлении отмечается проделываемая в республике «большая работа по привлечению инвестиций в экономике», созданию новых производств, реализации крупных проектов агропромышленного комплекса, развития образования, культуры, спорта и социально значимых программ.

Напомним, инаугурация Кадырова состоялась накануне, совпав с празднованием его 40-летия, Дня Грозного и Дня чеченской молодежи.