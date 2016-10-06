Шарапова занялась разработкой легального аналога мельдония

Российская теннисистка Мария Шарапова, которую дисквалифицировали за употребление запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарата мельдония, рассказала о своих усилиях по разработке его «легального» аналога, передает Today.com.

«Мы с моей медицинской командой ищем замену мельдонию, которая была бы разрешена законом», — заявила спортсменка, добавив, что допущенное ею нарушение правил WADA было всего лишь ошибку, которую она признала. Два года дисквалификации за такой проступок, по ее мнению, — несправедливое наказание.

Шарапова в очередной раз напомнила, что мельдоний на протяжении многих лет использовался тысячами спортсменов в качестве биологически активной добавки, способствующей восстановлению мышц после нагрузок.

«Я знала, что Международная федерация тенниса и другие организации должны были уведомить меня о новых запрещенных веществах», — заявила теннисистка.

Напомним, что 4 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляционный иск Шараповой и в результате сократил срок ее дисквалификации на девять месяцев. Соответственно, она получит право вернуться на корт в конце апреля (Международная федерация тенниса отстранила спортсменку 8 июня).