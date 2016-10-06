Спецпосланник ООН предложил лично вывести боевиков «Джебхат ан-Нусры» из Алеппо

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о готовности лично сопроводить решивших сложить оружие боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в России) из восточных кварталов Алеппо, сообщает РИА Новости.

Как заявил спецпосланник ООН на пресс-конференции в Женеве, если боевые действия в восточном Алеппо продолжатся с той же интенсивностью, то эта часть города может быть полностью уничтожена к концу года.

В этой связи Стаффан де Мистура обратился к Москве и Дамаску с вопросом, «стоит ли уничтожение города ликвидации тысячи боевиков», а также готовы ли они к «полному прекращению бомбардировок, если боевики "Джебхат ан-Нусры" сложат оружие». Он подчеркнул, что если Россия и Сирия не примут это предложение, то «судить их будет история».

В свою очередь, в МИД России предложения Стаффана де Мистуры по выводу боевиков из Алеппо назвали заслуживающими «самого пристального рассмотрения».