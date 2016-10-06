Тезка Владимира Путина решил зарегистрировать недвижимость в Крыму

В Крыму проживает полный тезка президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомрегистра республики.

По словам главы госкомрегистра региона Александра Спиридонова, гражданин Владимир Владимирович Путин обратился за услугами в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру республики Крым.

«По факту оказалось, что это наш, крымский Путин, проживающий в Джанкойском районе. У соименника совпадает еще и месяц рождения — октябрь», — приводит пресс-служба слова руководителя ведомства.

Александр Спиридонов уточнил, что полный тезка российского президента обратился в госкомрегистр с заявлением о внесении изменений в техническую документацию по объекту недвижимого имущества.

Ранее, 20 сентября, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре был освобожден от занимаемой должности заместитель губернатора, однофамилец президента Алексей Путин.