The Rolling Stones выпустит новый альбом впервые за 11 лет

Музыканты группы The Rolling Stones анонсировали выпуск первого с 2005 года альбома, пишет Тhe Guardian.

Как сообщил продюсер группы Дон Уоз, в альбом войдут кавер-версии классики чикагского блюза. Он также рассказал, что альбом был записан при участии гитариста Эрика Клэптона за три дня, без студийной обработки.

Пока неизвестно название нового альбома и дата его выхода. Однако музыканты уже опубликовали небольшой ролик на своей странице в Twitter, в котором они наигрывают короткую блюзовую тему на губной гармошке.