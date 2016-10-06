06 октября 2016, 11:50
The Rolling Stones выпустит новый альбом впервые за 11 лет
Музыканты группы The Rolling Stones анонсировали выпуск первого с 2005 года альбома, пишет Тhe Guardian.
Как сообщил продюсер группы Дон Уоз, в альбом войдут кавер-версии классики чикагского блюза. Он также рассказал, что альбом был записан при участии гитариста Эрика Клэптона за три дня, без студийной обработки.
Пока неизвестно название нового альбома и дата его выхода. Однако музыканты уже опубликовали небольшой ролик на своей странице в Twitter, в котором они наигрывают короткую блюзовую тему на губной гармошке.
COMING OCTOBER 6 pic.twitter.com/c7XSocAIDK— The Rolling Stones (@RollingStones) 4 октября 2016 г.
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