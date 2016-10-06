Медведев уволил Онищенко

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Геннадия Онищенко от должности помощника председателя правительства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Онищенко Геннадия Григорьевича от должности помощника председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва», — говорится в тексте распоряжения.

Пост помощника председателя правительства Геннадий Онищенко занимал с октября 2013 года.

Ранее сообщалось, что Онищенко рекомендован на пост первого заместителя главы комитета Госдумы по образованию и науке. Позднее его кандидатура была утверждена.