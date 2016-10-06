Правительству РФ предложили удвоить пени за неуплату налогов

Минфин РФ предложил увеличить пени за неуплату налогов и сборов почти вдвое, с 1/300 до 1/180 ставки рефинансирования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект основных направлений налоговой политики ведомства.

Издание пишет, что долги компаний составляют около 85% налоговой задолженности, из которых 10% приходится на особо крупных должников. Сотрудники налоговой полиции подсчитали, что сумма их заложенности составляет 350-400 млрд рублей.

Однако полностью определить размер дополнительного дохода от увеличения пени нельзя, поскольку существует безнадежная задолженность. Как сообщил «Ведомостям» представитель Экономической экспертной группы Александр Суслин, из 258,2 млрд рублей долга невозможно взыскать 1,8 млрд рублей.

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, уточняет издание, что неуплата налогов в настоящее время превратилась в кредитование за счет бюджета – и там, и там ставка составляет 10%.