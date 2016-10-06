Путин потребовал найти средства на индексацию пенсий

На совещании по социально-экономическим вопросам президент России Владимир Путин подчеркнул важность исполнения договоренностей по пенсионным выплатам в 2017 году. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, о чем мы с вами договорились, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям», — заявил глава государства.

Владимир Путин отметил также необходимость сделать меры социальной поддержки более эффективными, и предложил «исходить в первую очередь из принципов адресности и нуждаемости». Президент потребовал полного финансового обеспечения государственных обязательств перед гражданами в социальной сфере.

Напомним, что в январе 2017 года РФ произведет единовременную выплату пенсионерам страны в размере 5 тысяч рублей. Далее индексация пенсий в 2017-2019 годах будет проводиться по фактической инфляции.