Песков рассказал подробности встречи Нуланд и Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча помощника президента РФ Владислава Суркова и помощника госсекретаря США Виктории Нуланд помогла выявить невыполнение Украиной минских договоренностей. В частности, стороны обсудили отсутствие политических преобразований, пишет РИА Новости.

«Ширится понимание того, что Киев не выполняет обязательства по минским договоренностям, особенно в политической части, до сих пор не предпринимаются те шаги, которые четко прописаны на бумаге и подписаны президентом Порошенко. И в этой связи стороны говорят именно в русле необходимости использования всевозможного влияния и методов давления на Киев, с тем, чтобы побудить украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства», — заявил Песков.

О визите Нуланд в Россию стало известно 4 октября. Главной темой обсуждения с российской стороной было анонсировано урегулирование конфликта с Киевом.

6 октября сообщалось, что собеседники договорились усилить давление на Украину, чтобы добиться от нее ускорения выполнения минских соглашений и вступления в диалог с Донбассом.