Песков переадресовал вопрос о детских боях в Чечне надзорным органам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нокаутирование ребенка на детском турнире по единоборствам в Чечне, показанное в телеэфире, поводом для проверки соответствующими надзорными органами, передает РИА Новости.

Вместе с тем официальный представитель Кремля воздержался от личных оценок турнира. «Я не стал бы давать каких-либо заключений. Существуют органы надзора, которые занимаются правами ребенка и так далее. Наверное, скорее это их сфера деятельности», — заявил Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая уже второй день воздерживается от комментариев по этой резонансной теме, Дмитрий Песков заявил: «Поскольку информации много, по крайней мере, нужно поинтересоваться, насколько она соответствует действительности».

Ранее представитель главы Чеченской Республики в Европе, генеральный директор Akhmat Promotion Тимур Дугазаев заявил, что он не увидел ничего странного в боях детей, которые состоялись в рамках турнира по смешанным единоборствам в Грозном.