В США эвакуировали самолет из-за смартфона Samsung

Пассажиры авиакомпании Southwest Airlines были эвакуированы с борта самолета в Луисвилле, штат Балтимор, из-за задымления, вызванного телефоном компании Samsung. Об этом The Verge рассказал представитель авиакомпании.

Самым тревожным, по его словам, является тот факт, что владелец гаджета Брайан Грин утверждает, что его телефон Galaxy Note 7 был куплен 21 сентября. На упаковочной коробке имеется символ, указывающий, что купленный им смартфон был изъят и заменен на новый.

Он также сообщил, что пассажир выключил телефон в соответствии с просьбой экипажа и положил его в карман. Когда смартфон задымился, Грин бросил его на пол салона. Телефон прожег ковровое покрытие и оставил черное обуглившееся пятно.

Заявление Грина заставляет предположить, что произведенная Samsung замена телефонов не повлияла на их безопасность для пользователей, пишет издание.

Представитель Samsung заявил, что из-за сильного повреждения телефона нельзя с точностью утверждать, что речь идет именно о Galaxy Note 7, поскольку в компании еще не видели устройство. В настоящее время смартфон Грина находится в отделе пожарной охраны Луисвилля на экспертизе в рамках расследования, начатого Комиссией США по безопасности потребительских товаров.