В США эвакуировали самолет из-за смартфона Samsung
Пассажиры авиакомпании Southwest Airlines были эвакуированы с борта самолета в Луисвилле, штат Балтимор, из-за задымления, вызванного телефоном компании Samsung. Об этом The Verge рассказал представитель авиакомпании.
Самым тревожным, по его словам, является тот факт, что владелец гаджета Брайан Грин утверждает, что его телефон Galaxy Note 7 был куплен 21 сентября. На упаковочной коробке имеется символ, указывающий, что купленный им смартфон был изъят и заменен на новый.
Он также сообщил, что пассажир выключил телефон в соответствии с просьбой экипажа и положил его в карман. Когда смартфон задымился, Грин бросил его на пол салона. Телефон прожег ковровое покрытие и оставил черное обуглившееся пятно.
Заявление Грина заставляет предположить, что произведенная Samsung замена телефонов не повлияла на их безопасность для пользователей, пишет издание.
Представитель Samsung заявил, что из-за сильного повреждения телефона нельзя с точностью утверждать, что речь идет именно о Galaxy Note 7, поскольку в компании еще не видели устройство. В настоящее время смартфон Грина находится в отделе пожарной охраны Луисвилля на экспертизе в рамках расследования, начатого Комиссией США по безопасности потребительских товаров.
A replacement Samsung Galaxy Note 7 phone caught fire on a Southwest plane today https://t.co/nnOgfC6mFq pic.twitter.com/KvSap5qyKd— The Verge (@verge) 6 октября 2016 г.