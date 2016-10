Польский парламент отклонил закон о запрете абортов

Депутаты польского сейма проголосовали против почти полного запрета абортов в стране, сообщает телеканал TVN24.

За новый законопроект проголосовало 58 человек, против – 352.

Предложение запретить аборты вызвало массовые протесты в Польше и за ее пределами. 3 октября около десяти тысяч одетых в черное женщин вышли на улицы, чтобы принять участие в манифестациях протеста.

Законопроект предусматривал запрет абортов за исключением прямой опасности для жизни матери. В настоящее время прервать беременность можно в случае изнасилования, инцеста или серьезных проблем со здоровьем матери или ребенка. В частности, при подозрении на неправильное развитие плода.

Polish parliament rejects proposal for near-total ban on abortion after protests force government rethink https://t.co/Q3BPrlNgoo