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06 октября 2016, 09:57
биология насекомые этология

Умеющие тянуть за нитку шмели передают свой опыт товарищам

Шмель дергает за нитку
Шмель дергает за нитку
Sylvain Alem

В эксперименте ученых из Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary University of London) было доказано, что шмели способны обучать своих сородичей приобретенным навыком.

Нескольких земляных шмелей (Bombus terrestris) научили вытаскивать из-под плексигласовой крышки «искусственные цветки» – поилки с раствором сахарозы. Для этого насекомым приходилась дергать за привязанную к поилке нитку, пока она не сдвинется на достаточное расстояние. Первых шмелей исследователи научили этому специально, предъявляя им сначала полностью открытую кормушку, а затем постепенно все более закрывая ее плексигласом. В среднем за пять часов 23 из 40 подопытных шмелей осваивали работу с ниткой. В другой группе из 110 шмелей обучение не проводилось, и лишь два особо одаренных шмеля самостоятельно научились добывать корм таким образом.

Затем обученные шмели выступали в качестве демонстраторов в опытах с другими шмелями. Каждый раз во время процесса доставания кормушки присутствовал один необученный шмель, у которого не было возможности участвовать в добыче сахара. После того, как он наблюдал действия опытного шмеля, его выпускали и предоставляли шанс добраться до кормушки самостоятельно. В итоге 60 % шмелей начинали добывать корм, дергая за нитку. Шмели оказали первыми представителями беспозвоночных, у которых обнаружили подобные механизмы передачи навыков.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.

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