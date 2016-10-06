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06 октября 2016, 13:52
биология Великобритания рыбы этология

У трески существуют региональные диалекты

Wikimedia Commons

Ученые заподозрили, что в коммуникации трески, обитающей у берегов Великобритании, имеются региональные диалекты. Поэтому треска из Корнуолла, мигрирующая после потепления климата к северу, с трудом понимает представителей свого вида, живущих на побережье у Ливерпуля, что затрудняет спаривание между представителями этих популяций.

Профессор Стив Симпсон из Университета Эксетера проводит исследования звуков, издаваемых рыбами, для обозначения своей территории, предупреждения об опасности привлечения партнеров. Например, издавая звуки своим плавательным пузырем, самец трески стимулирует самку к откладыванию икры. В сигналах трески Симпсон обнаружил последовательности глухих звуков, подобных звуку удара, а также щелчков на различной частоте. Образцы этих сигналов у корнуэлльской и ливерпульской трески оказались достаточно различными. Ранее было обнаружено, что записи сигналов американской трески значительно отличаются от европейской, так что прецедент обнаружение тресковых диалектов уже существует. Помимо отличий в сигналах у разных популяций трески различаются и излюбленные места для нереста, что усиливает их репродуктивную изоляцию.

Симпсон также отмечает возрастающее шумовое загрязнение прибрежных вод, что, по его мнению, может мешать нормальному размножению трески, а также пикши, которая тоже использует звуковую коммуникацию. По его мнению, этого можно избежать, если запретить движение моторных плавсредств над выявленными местами нереста в сезон размножения трески.

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