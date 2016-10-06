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06 октября 2016, 12:22
античность археология Турция

Найден текст договора аренды возрастом более 2000 лет

Руины театра в Теосе
Руины театра в Теосе
Wikimedia Commons

При раскопках древнегреческого города Теос, расположенного на турецком побережье Эгейского моря к юго-западу от современного Измира, археологи нашли каменную плиту с невероятно подробным договором аренды. Заключен договор был около 2200 лет назад.

Договор касался городского гимнасия – важного для греческого полиса заведения, где проходило обучение юношей, а также их спортивные занятия. Гимнасии представляли собой иногда обширные комплексы, куда входили площадки для физических упражнений, бани, раздевалки, помещения для обучения чтению и письму. Все это окружалось портиками.

 
Плита с текстом договора. Фото: Doğan News Agency

Один из жителей Теоса передал занимавшимся в гимнасии юношам, которые в тексте обозначаются словом νέος, участок земли, с находившимися на нем зданиями, прикрепленными к ним рабами, и алтарем. Поскольку у юношей не было денег для содержания этой собственности, они были вынуждены сдавать землю и здания в аренду. Так как на участке располагался алтарь, земля считалась священной и поэтому освобождалась от налогов. Юноши оговорили, что арендатор должен предоставлять им доступ к алтарю трижды в год для проведения церемонии жертвоприношения. В итоге земля была сдана в аренду, причем по очень высокой цене. В надписи указаны имена предыдущего владельца участка, арендатора, поручителя юношей, шести свидетелей и трех представителей городских властей. Текст включает также перечень санкций, налагаемых на арендатора, в случаях, если он просрочит время выплаты аренды, нанесет ущерб строениям или как-то иначе нарушит условия договора.

По словам археолога Мустафы Адака из Университета Акдениз, это первый и единственный юридический текст из Древней Греции, из которого можно узнать, на каких условиях юноши о 20 до 30 лет могли владеть собственностью.

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