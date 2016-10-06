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06 октября 2016, 11:15
астрономия космос

Астрономы разглядели скрытые за космической пылью звезды

Туманность M78
Туманность M78
ESO

На новом снимке туманности Messier 78 (M78) одни молодые звезды освещают свои окрестности голубоватым светом, а другие, новорожденные, просвечивают красным сквозь плотные коконы из космической пыли. В оптическом диапазоне большинство этих звезд невидимо из-за пыли, но телескоп ESO VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) регистрирует излучение в ближней инфракрасной области, которое проходит сквозь пыль. Об обнаруженных за космической пылью звездах рассказывается в пресс-релизе Европейской Южной обсерватории.

Туманность M78 находится на расстоянии около 1600 световых лет от нас в созвездии Ориона, слева вверху от трех ярких звезд, образующих знаменитый «пояс». На фото M78 – это голубоватое туманное облако в центре, еще одна туманность, NGC 2071, заметна справа. Открыл туманность в 1780 году французский астроном Пьер Мешен (Pierre Méchain), однако, под этим именем она известна благодаря знаменитому каталогу Шарля Мессье (Charles Messier), который в декабре того же года занес ее туда под номером 78.

При наблюдениях в видимых лучах, например, с широкоугольной камерой ESO Wide Field Imager в обсерватории Ла Силья,  M78 выглядит светлым ярко-голубым облаком, окруженным темными полосами (eso1105). Темные полосы – это густые облака пыли, которые не пропускают через себя видимый свет. Эти плотные и холодные области – места образования звезд. Когда туманность М78 и соседние с ней туманности наблюдаются на субмиллиметровых волнах, между радиодиапазоном и инфракрасным светом, при помощи, например, телескопа APEX (Atacama Pathfinder Experiment), становится заметным свечение пылевых облаков, температура которых лишь немного выше их исключительно холодных окрестностей (eso1219). В конце концов в этих облаках под действием тяготения конденсируются и постепенно разогреваются новые звезды.

Между видимым и субмиллиметровым участками спектра лежит ближняя инфракрасная область длин волн, и именно в ней работает телескоп VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), снабжая астрономов ценной информацией. Он смотрит сквозь пылевые завесы вглубь внутренних областей М78, где сияют яркие звезды, как, например, два голубых сверхгиганта HD 38563A и HD 38563B в центре снимка. Ближе к правому его краю виден и сверхгигант HD 290861, освещающий туманность NGC 2071.

Кроме голубых горячих массивных звезд VISTA видит много таких, которые только формируются внутри облаков космической пыли, рассыпанных по этой области неба: на снимке они хорошо заметны своим красноватым и желтым цветом. Эти разноцветные новорожденные светила можно найти в пылевых массах вокруг NGC 2071 и в скоплении пыли в левой части снимка. Некоторые из них являются звездами типа Т Тельца – относительно яркими, но еще недостаточно разогревшимися для того, чтобы в их ядрах начались реакции ядерного горения. Пройдет несколько десятков миллионов лет, прежде чем они достигнут полной звездной “зрелости” и займут свое место среди других звезд, освещающих область M78.

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