В Кремле рассказали о планах Путина на свой день рождения

Свой 64-й день рождения президент РФ Владимир Путин встретит с близкими людьми. Об этом пишет Life со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Путин будет в Москве с родными, близкими и друзьями», — сообщил Песков.

У президента России на 7 октября запланировано множество международных звонков. Взять выходной день не представляется возможным, отметили в Кремле.

Ранее сообщалось, что компания Caviar ко дню рождения Путина выпустила iPhone 7 в новом дизайне «Дамасская сталь». Модель получила название Supremo Putin Damascus.

Свой предыдущий день рождения Владимир Путин отметил на льду сочинского стадиона «Шайба», в кругу хоккеистов. Президент России принял участие в матче Ночной хоккейной лиги.

Главе государства удалось взять отгул лишь в 2014 году. Тогда Владимир Путин провел свой день рождения в сибирской тайге.