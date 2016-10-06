Минфин предложил ввести налог на неоформленную недвижимость

Министерство финансов России рассматривает возможность взимания налога на имущество с владельцев земли, которые построили на своих участках здания, но не оформили их в собственность, пишет газета «Коммерсантъ»,

Такое предложение содержится в «Основных направлениях налоговой политики на 2017–2019 годы», подготовленных Минфином. Ведомство предлагает брать налог с собственников земли, которые поставили здание на ней на кадастровый учет, но не оформили право собственности.

В Минфине отмечают, что в Государственном кадастре недвижимости в настоящее время не указаны правообладатели 38% зданий. Кроме того, по данным Минэкономразвития, зарегистрированных зданий нет на 4,4 млн участков, которые были выделены физическим лицам для индивидуального жилищного строительства, а также на 57,7 тысячи участков, выделенных для юридических лиц под жилищное строительство и на 141,2 тысячи участков под индивидуальное жилищное строительство.

Источник издания, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, отмечает, что введение налога будет затруднено тем, что у Росреестра нет возможности увязать данные о неоформленных домах с данными о собственниках земли, на которой они построены. Ситуацию усложняет необходимость оценки, особенно недостроя.

В настоящее время без регистрации права собственности начислять налог нельзя, до завершения строительства строение не считается имуществом, а регулирование сроков стройки невозможно.