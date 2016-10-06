СМИ рассказали об отказе Обамы одобрить санкции против России по Сирии

Американское издание The Washington Post выпустило статью, в которой подробно рассказывает о том, что администрация президента США Барака Обамы пытается смягчить санкции в отношении России и Ирана по Сирии.

По мнению источников в Конгрессе, на которые ссылается газета, Белый дом на самом деле работает, чтобы ослабить санкции, которые повлечет за собой принятие закона о защите гражданского населения Сирии.

Издание отмечает, что законопроект готовят 70 соавторов, большинство из которых демократы. При этом Белый дом не одобрил принятие закона в существующем виде, ссылаясь на нарушение договоренностей 2015 года с Тегераном по иранской ядерной программе.

Также Белый дом обращает внимание на то, что прописанные в отношении России санкции существенно затруднят дальнейший диалог между Вашингтоном и Москвой.

Закон должен был быть принят в сентябре, однако Обама убедил конгрессменов отложить его. Конгресс опасается, что практически нет шансов принять закон в этом году. Сторонники законопроекта считают, что администрация президента таким образом поддерживает «одних из худших в мире военных преступников».