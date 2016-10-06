МИД РФ объяснил отказ от ядерного сотрудничества с США «недоверием Вашингтону»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил отказ Москвы от соглашения с США по ядерным разработкам недоверием Вашингтону в области модернизации и обеспечения безопасности атомных установок, передает «Интерфакс».

«Мы исходили из того, что это сотрудничество интересно обеим сторонам. Но коль скоро оно оказалось прерванным по политическим мотивам и коль скоро США осуществили целую серию недружественных акций в отношении нашей страны, мы приняли решение, что больше доверять Вашингтону в этой чувствительной области, в области модернизации и обеспечения безопасности российских ядерных установок, мы не можем», — цитирует агентство слова замминистра.

Сергей Рябков отметил, что США считают необходимым переводить все ядерные реакторы на низкообогащенное топливо, однако Москва вправе самостоятельно решить целесообразность этого. «Мы оставляем за собой право самостоятельно изучать, есть смысл какие-то исследовательские реакторы переводить на низкообогащенное ядерное топливо, нет смысла в этом. Мы сами будем этим заниматься, без подключения американцев», — сообщил Рябков.

5 октября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приостановке двустороннего соглашения с США по сотрудничеству в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах. Такое решение было принято из-за ограничений США на сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. В МИДе РФ, в свою очередь, заявили, что Москва изучит вопрос о восстановлении соглашения с Вашингтоном «после того, как США подтвердят готовность со своей стороны в полном объеме восстановить его выполнение». В Госдепартаменте США такое решение России назвали «настоящей трагедией».

Ранее, 3 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации плутония из-за «коренного изменения обстоятельств и возникновения угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий».