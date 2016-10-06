СМИ узнали о планах Германии по введению новых антироссийских санкций

Правительство Германии изучает возможности введения дополнительных антироссийских акций из-за политики Москвы в Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания утверждает, что одним из инструментов давления является «введение новых экономических санкций ЕС против России». Издание сообщает, что пока изучение вопроса находится на ранних стадиях. Кроме того, неизвестно, поддержит ли новые санкции немецкий парламент.

Представитель МИД Германии Мартин Шефер опроверг эту информацию.

«Я не знаю никого в Берлине или где-либо еще, кто сделал бы такое предложение», — сказал он.

Напомним, 30 сентября официальный представитель американского МИД Марк Тонер заявил, что США рассматривают вариант введения дополнительных антироссийских санкций в случае провала дипломатических усилий по урегулированию сирийского конфликта.