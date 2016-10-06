Сбербанк открыл в своих отделениях услугу лизинга автомобилей

Сбербанк начал предоставлять клиентам услугу лизинга автомобилей и других транспортных средств, передает РИА Новости.

Как рассказал Кирилл Царев, генеральный директор компании «Сбербанк Лизинг», являющейся «дочкой» крупнейшего российского банка, уже с 6 октября во всех центральных отделениях Сбербанка будет представляться услуга лизинга.

«Клиент сдает документы, мы их в течение восьми часов полностью одобряем и потом выдаем [технику по запросу]», — цитирует агентство слова Кирилла Царева. Он уточнил, что пока еще не все отделения готовы проводить такие операции.

Глава «Сбербанка Лизинг» отметил, что сегмент авторынка в настоящее время в России испытывает определенные трудности, в частности, падает спрос и уменьшается кредитоспособность населения, но для лизинга в этом есть некоторые плюсы и схема долгового финансирования привлекает все больше клиентов.

На сегодняшний день региональная сеть «Сбербанк Лизинга» насчитывает более 40 филиалов в крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, финансирует проекты по обновлению фондов российских предприятий.

Ранее стало известно, что Сбербанк с 1 октября снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. В кредитном учреждении отмечали, что теперь ставки выведены на уровень ниже докризисного.