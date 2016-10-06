06 октября 2016, 13:39
СМИ узнали о назначении командующего ВДВ России
Командующим Воздушно-десантными войсками РФ назначен генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Ранее он занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего Южным военным округом.
Бывший командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов накануне вступил в должность руководителя комитета по обороне Госдумы нового созыва. Ранее этот комитет возглавлял экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.
О новом назначении Сердюкова СМИ сообщили 30 сентября. По данным источников, официально объявлено об этом будет в октября.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое