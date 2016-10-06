Рэпер Серега «заминировал» самолет во Внуково

В столичном аэропорту Внуково сотрудники транспортной полиции задержали гражданина Белоруссии, сообщившего о минировании самолета, следовавшего по рейсу Москва- Минск. Об этом сообщили ТАСС.

По словам сотрудников транспортной полиции, опоздавший на посадку пассажир в ответ на отказ работников аэропорта задержать рейс заявил, что на борту авиасудна находится бомба.

«Указанный гражданин задержан и доставлен в отдел транспортной полиции для разбирательства. По факту его сообщения начата проверка», — цитирует агентство пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«У него были билеты на имя Сергея Пархоменко, есть такой исполнитель, работает под псевдонимом Серега. Внешне тоже похож», — цитируют источник Газета.ru.

На момент сообщения о взрывном устройстве лайнер уже находился в воздухе. Багаж пассажиров будет досмотрен в Минске по прилету самолета в аэропорт. За заведомо ложное сообщение о бомбе гражданину Белоруссии грозит уголовная ответственность.

Официального подтверждения информации, что задержанный является известным исполнителем хита «Черный бумер» пока не было.