Сорос попросил россиян повлиять на Путина

Американский миллиардер Джордж Сорос выступил с осуждающим заявлением в адрес президента России Владимира Путина по поводу проводимой в Сирии военной операции. Текст опубликован на сайте ОpenSocietyFoundations.

«Мир является свидетелем гуманитарной катастрофы исторического масштаба. Это происходит в Сирии. Она совершаются президентом России Владимиром Путиным, в поддержку своего протеже Башара Асада (президент Сирии). Российские самолеты бомбят гражданское население Алеппо, второго по величине город страны, чтобы помочь сирийским правительственным войскам на земле», — заявил Сорос.

В сообщении отмечается, что Путин действует в рамках своего четкого политического расчета и пользуется тем, что покидающий через несколько месяцев пост президента США Барак Обама вряд ли будет серьезно вмешиваться в сирийский конфликт. А новый президент США столкнется с суровой реальностью, пишет The New York Times.

«Когда факты будут полностью установлены, бомбардировка Путина Алеппо будет рассматриваться как наиболее вопиющее военное преступление современного мира. Я обращаюсь к народу России, Европы и остального мира, чтобы не сидеть сложа руки, но, чтобы открыто заявить свое возмущение. Общественное мнение могло побудить президента Путина положить конец его чудовищных преступлений против человечности», — призвал Сорос.