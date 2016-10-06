Прокуратура начала проверку закрытой выставки Джока Стерджеса

Прокуратура Москвы начала проверку выставки «Джок Стерджес. Без смущения», открытую в сентябре в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер и отмененную после обвинений в демонстрации детской порнографии, передает «Интерфакс».

«Обращение уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ [Анны Кузнецовой] поступило в прокуратуру, по нему начата проверка», — цитирует агентство пресс-службу надзорного ведомства.

В свою очередь, агентство ТАСС сообщает, что обращение Анны Кузнецовой поступило в прокуратуру 4 октября.

Выставка «Джок Стерджес. Без смущения» была закрыта 25 сентября. Позже в правоохранительных органов столицы заявили, что в ходе проверки выставки не было обнаружено фотографий обнаженных детей.