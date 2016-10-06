В Сургуте снесли незаконно установленный бюст Сталина

В Сургуте демонтирован незаконно установленный бюст Иосифа Сталина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Решение о сносе памятника было принято рабочей комиссией городской администрации 4 октября. «В настоящее время администрация муниципалитета готовит документы для взыскания денежных средств, потраченных на демонтаж», — сообщили в пресс-службе. Снесенный памятник в настоящее время отправлен на ответственное хранение.

Бюст Иосифа Сталина был установлен местными активистами в Сургуте 14 сентября 2016 года на набережной реки Обь. Место для его установки было выбрано недалеко от площадки, где планируется разместить памятник жертвам советских репрессий. На следующий день после установки бюста он был облит краской.

Инициатором установки был председатель региональной общественной организации «Русский дух» Денис Ханьжин. Ранее в интервью СМИ он заявлял, что если городские власти одобрят проект по открытию памятника, то он будет установлен на муниципальной территории. В случае отрицательного ответа — на частной.

Сам бюст Сталина был приобретен активистами в одной из антикварных лавок Екатеринбурга. На установку памятника с помощью пожертвований в интернете было собрано около 150 тысяч рублей. Одновременно со сбором средств на бюст Сталина была размещена петиция против его установки.

Ранее Денис Ханьжин был инициатором установки монумента Сталина в Липецке. Вскоре после установки памятника неизвестные облили его розовой краской.

В середине мая в Архангельске члены городской комиссии по топонимике приняли единогласное отрицательное решение по установке в городе памятного бюста Иосифу Сталину. Решение комиссии носит рекомендательный характер