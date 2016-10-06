Сурков и Нуланд договорились вместе надавить на Киев

Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд накануне провела в Москве встречу с помощником российского лидера Владиславом Сурковым, чтобы обсудить ситуацию на Украине и пути ее урегулирования, передает РИА Новости.

По словам знакомого с ходом встречи политолога Алексея Чеснакова, Нуланд и Сурков договорились усилить давление на Киев, чтобы добиться от него более быстрого выполнения минских соглашений и вступления в диалог с Донбассом.

На встрече, как отметил источник, было отмечено, что «Украина представила предложения по выполнению политических пунктов урегулирования, не соответствующие минским соглашениям».

Нуланд и Сурков «с удовлетворением» констатировали, что в настоящее время Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине получила свободный доступ во все приграничные районы, благодаря чему в августе и сентябре смогла провести 145 инспекций, в ходе которых не было выявлено «никаких нарушений и тем более никаких иностранных войск».

«Интерфакс» со ссылкой на источник в американском посольстве в Москве добавил, что во встрече также принимали участие помощник президента РФ в сфере внешней политики Юрий Ушаков и старшие директора Совета национальной безопасности США Чарльз Купчан и Селеста Уолландер.