Экс-главе Коми предъявили обвинение по делу Гайзера

Следователь Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение бывшему главе республики Коми Владимиру Торлопову. Сообщение об этом 6 октября появилось на сайте СКР.

Обвиняемый занимал должность руководителя Коми в период с 20 декабря 2001 года по 14 января 2010 года, а также был сенатором от той же республики с 3 марта 2010 года по 22 сентября 2016 года.

Владимиру Торлопову инкриминируется создание преступного сообщества и руководство им совместно с другим экс-главой Коми Вячеславом Гайзером, а также мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в результате преступных действий Торлоповым в должности главы региона государству был причинен ущерб в размере не менее 2,5 млрд рублей.

6 октября Владимир Торлопов был допрошен следователем, а после дачи им показаний СКР обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте экс-чиновника. Это связано с тем, что подозреваемый активно сотрудничает со следствием. В СКР не исключают, что дело в отношении Торлопова может быть выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке.

5 октября стало известно о том, что в отношении Владимира Торлопова возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и (или) участие в нем).